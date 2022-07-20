Muhammed Nur Nahya kimdir kaç yaşında aslen nereli? Muhammed Nur Nahya ne iş yapıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kısa sürede ünlenen ve binlerce kişi tarafından takip edilen Muhammed Nur Nahya'nın hayatı merak konusu oldu. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık bölümünden geçtiğimiz günlerde mezun olan Muhammed Nur Nahya aslen Şanlıurfalı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini neredeyse birebir taklit eden Muhammed Nur Nahya son günlerde en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden birisi oldu. Aslen Şanlıurfalı olan Muhammed Nur Nahya, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık bölümünü geçtiğimiz gün bitirdi. Peki Muhammed Nur Nahya nereli, ne iş yapıyor?

Muhammed Nur Nahya kimdir nereli?

Şanlıurfa'lı olan Muhammed Nur Nahya, Tiktok'ta taklit videoları çekmektedir. Muhammed Nur Nahya'nın İstanbul’da özel bir üniversitede eczacılık bölümü 5’inci sınıf öğrencisi olduğu bliiniyor. Nahya, Tiktok hesabından yaptığı açıklamada mizah ve eğlence için videoları çektiğini belirtti. Muhammed Nur Nahya’nın Tiktok hesabı “@nahyabey” kullanıcı adı olarak kullanılmaktadır.