Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya ile Avrupa'yı çarpıştırmak istiyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İngiltere’nin Ukrayna’yı silahlandırarak Rusya ile Avrupa’yı çarpıştırmak istediğini söyledi.

Abone ol

RT ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’a röportaj veren Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile müzakere yürütmesine olanak vermeyeceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Lavrov, ayrıca Ukrayna’nın herhangi bir yapıcı adım atmasının engellendiğini kaydetti.

Avrupa’daki enerji sorunu ile ilgili konuşan Lavrov, bundan dolayı mutluluk duymayacaklarını, ancak çok da endişelenmeyeceklerini belirtti.

Rus bakan, Brüksel’in dayattığı taleplerin AB ülkelerini rahatsız etmeye başladığını dile getirdi.

‘Zelenskiy çok hızlı fikir değiştiriyor’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin barış sloganı ile iktidara geldiğini, ülkesine barış getireceğini ve Rusça konuşanların haklarına saygı göstereceğini belirten Lavrov, şu anda durumun farklı olduğunu kaydetti.

Lavrov, “Kendisi bir oyuncu, evet. Stanislavski sisteminden. Çok hızlı fikir değiştiriyor” dedi.

‘Nükleer bir savaşın kazananı olmaz’

Lavrov, Rusya’nın nükleer bir savaşın kazananı olmayacağı görüşüne sahip olduğunu, nükleer savaşla ilgili hiçbir açıklamanın kendileri tarafından ortaya atılmadığını belirtti.

‘Şu anda Ukrayna ile görüşmenin manası yok’

Batılı politikacıların Kiev’in savaş meydanında kazanması ve şu anda müzakerelere gitmemesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Lavrov, böyle bir ortamda görüşmenin manası olmadığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ve İngiltere'nin BM Genel Sekreteri António Guterres'e kendi çıkarları için kullanmak amacıyla büyük baskı uyguladığını söyledi.

Moskova'ya karşı uygulanan yaptırımların potansiyelinin tükendiğine işaret eden Lavrov, bu nedenle Avrupa bunlar üzerinde düzenlemelere gitmek zorunda kalacağını dile getirdi. Rus bakan, "Yaptırımlar Avrupa’nın kendisini etkilemeye başladığından, Rus ürünlerinin sevkiyatına olanak verecek düzenlemeler şimdiden yapıldı" dedi.

‘Özel operasyonla ilgili görevler değişti, artık sadece Donbass’la ilgili değil’

Lavrov, Ukrayna’daki özel operasyonun coğrafi hedeflerinin değiştiğini, bu görevlerin artık sadece Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin toprakları değil, bir dizi başka bölgeyle de alakalı olduğunu kaydetti.

Lavrov’a göre, Batı Kiev’e uzun menzilli silahlar göndermeye devam ederse, operasyondaki coğrafi hedefler daha da genişleyecek.

Başlıca amaçlarının Ukrayna’nın Nazizmden ve militarizmden arındırılması ve Rusya’nın güvenliğinin sağlanması olduğunu hatırlatan Lavrov,“İstanbul’da müzakereciler bir araya geldiğinde, bir bölge vardı. O zaman Ukrayna’nın kabul etmeye hazır olduğumuz teklifleri o bölge ile ilgiliydi. Şimdi operasyonu ilgilendiren bölge değişti. Artık sadece Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri değil, Herson, Zaporijya ve başka birçok bölge de bu coğrafya kapsamında. Süreç devam ediyor, hem de tutarlı ve istikrarlı biçimde” dedi.

Lavrov şöyle devam etti: “Batı aciz bir öfke veya durumu olabildiğince zorlaştırma arzusuyla Ukrayna’ya giderek daha fazla uzun menzilli silah, sözgelimi HIMARS gibi silahlar göndermeye devam ettikçe, özel operasyonun coğrafi hedefleri şimdiki sınırlarından daha da ileriye çekilecek. Zira Ukrayna’da Zelenskiy veya onun yerini alacak herhangi bir kişinin kontrol ettiği yerlerde; bizim topraklarımıza ya da bağımsızlığını ilan edip kendi kaderini belirlemek isteyen bu cumhuriyetlerin topraklarına karşı doğrudan tehdit oluşturabilecek silahlar bulunmasına izin veremeyiz.”