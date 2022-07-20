ABD’li yetkilinin zor anları! Terör örgütü YPG sorusu ortalığı karıştırdı

SURİYE'de kaos, şiddet ve belirsizlik 10 yılı aşkın bir süredir devam ederken bölgede terör örgütü YPG'ye destek veren ABD'nin bölgeye verdiği zararı gözler önüne seren bir atışma yaşandı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın düzenlediği basın toplantısına İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele ve Takip Dairesi’nin direktör vekili Dr. Kari Johnstone da katıldı. İnsan Kaçakçılığı Kurbanlarını Koruma Yasası kapsamında Kongre’ye sunulan ve bu yılki verilerle hazırlanan İnsan Kaçakçılığı Raporu ile ilgili açıklama yapan Dr. Johnstone daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözcü'de yer alan habere göre bir gazeteci, raporda ABD’nin de desteklediği terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin olduğuna dikkat çekti.

Söz alan gazeteci, “Önceki soruda Türkiye ile ilgili açıklama yaptınız fakat bu listede ABD tarafından desteklenen YPG’nin Irak ve Suriye’de yaygın bir şekilde çocuk asker kullandığını görüyoruz. Bu konuda bakanlık nasıl hareket ediyor çünkü ABD bu grubu destekliyor” dedi.

Johnstone ise bu soruya kaçamak yanıt verdi. Johnstone, “Biz bu konuda partnerlerimizle çalışıyoruz buna ABD hükümeti de dahil ve çocuk asker sorununda yaşanacak zorluklara karşı farkındalık sağlamaya çalışıyoruz ve ABD hükümetindeki arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz ve onları desteklemediğimizden emin olmaya çalışacağız” dedi.