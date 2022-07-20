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TMO duyurdu: Fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim! Bir kilo ürün kalmayacak

TMO duyurdu: Fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim! Bir kilo ürün kalmayacak

TMO Genel Müdürü Güldal, gıda güvenliğinin sağlanması için ciddi önlemler aldıklarını belirterek, “Bu yıl en yüksek rekolte ve stoku üreticimizden temin edeceğiz. Tarlada bir kilo dahi ürün kalmayacak” dedi

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Pandemi ve arkasından çıkan Rusya- Ukrayna Savaşı tüm dünyada tarım ürünleri ile ilgili sıkıntılara neden olurken, Türkiye bunun önüne geçmek için tüm önlemleri aldı. Hedef, tarlada bir kilo bile ürün bırakmadan alıp en yüksek stok oranına ulaşmak ve gıda güvenliğini sağlamak.

Ortak çalışma

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, gıda güvenliğinin sağlanması için attıkları adımları ve aldıkları önlemleri anlattı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman bakanlıkları ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri aldıklarını aktaran Güldal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalara hızla devam edildiğini vurguladı.

En yüksek stok

Güldal, 2022 yılındaki hedeflerini anlatırken, tarlada bir kilo bile ürün bırakmayacakları mesajını verdi. Ahmet Güldal, "200 TMO iş yeri, 190 depo, artı ihtiyaç olan her yere, lisanslı depolarımıza uzak olan her yerde TMO'nun geçici alım merkezlerini açarak 2022 yılında en yüksek rekolte ve stoku üreticimizden temin etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yüzde 50 ucuz satıyoruz

TMO ürünlerini Tarım Kredi, PttAVM aracılığı ile tüketici ile buluşturduklarına dikkat çeken Ahmet Güldal, "Özellikle satış rakamlarımız piyasanın yaklaşık yüzde 40, yüzde 50 daha altında ve bu nokta tüketicilerimiz yoğun rağbet gösteriyorlar" dedi.

Kenevir için Ar-Ge

Güldal, uzun süredir kamuoyunda da tartışılan tıbbı amaçlı kenevir yetiştirme konusunda yasal bir hazırlık yapıldığını, kurum olarak bu konuda kendilerinin görev almak istediklerini ve Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

İyi rekolte bekliyoruz

Güldal, 2022'de Türkiye'nin büyük ölçüde arz güvenliğini sağlayacak bir rekolteyi ve üretimi sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.

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