Patatesin tarla satış fiyatı buysa tüketici yandı! Bursa'da hasat edilen patatesin fiyatına bakın
BURSA'da hasadı gerçekleştirilen patatesin tarla satış fiyatı çiftçiyi sevindirirken tüketiciyi yakacak. Gıda fiyatlarındaki tırmanış sonrasında patates tarlada bile 7.5 lira... Patatesin marketlere gelene kadar fiyatının 20 lirayı bulması kaçınılmaz görünüyor.
BURSA'daki kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde patates hasadı başladı. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, patates tarlasında incelemelerde bulundu. Çelik inceleme sonrası patatesin tarla satış fiyatı ve tüketiciye ne kadara satılacağı hakkında bilgi verdi.
Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bildiğiniz gibi, burası hatırı sayılır derece patates ekilen bir bölgeydi. Bu uzun yıllar devam etti. Özellikle son 5 yıldır azala azala 3 bin dekara kadar düştü." dedi.
"Müthiş bir zarara uğratıyor" : Çelik, "Düşüşün sebebi patatesin bir sene para kazandırıp, bir sene kazandırmaması. Tabi ki patates para kazandırmadığında maliyetleri yüksek olduğu için çiftçiyi müthiş bir zarara uğratıyor." diye konuştu.
Sözleşmeli patates ekimi : Çiftçinin zarardan kurtulmak için sözleşmeli patates ekimi yaptığını ifade eden Çelik, "Şu anda yüzde 70’i sözleşmeli, yüzde 30’u ise bireysel ekim yapıyor. İnegöl’de ÇKS’ye kayıtlı olarak 3 bin dekar patates ekimi var. Kayıt dışı da bin dekar var. Dönümünden 3 ton ürün alınıyor. Önceki yıllarda 4-4,5 tonlara kadar çıkmıştı." diye konuştu.