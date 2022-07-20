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Berat Albayrak aylar sonra görüntülendi! Londra sokaklarındaki imajı dikkat çekti

Berat Albayrak aylar sonra görüntülendi! Londra sokaklarındaki imajı dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra kameralardan uzak bir hayat yaşayan Berat Albayrak, İngiltere'nin başkenti Londra'da görüntülendi. Berat Albayrak'ın yeni imajı dikkat çekti.

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Kasım 2020’de Instagram hesabında yaptığı paylaşımla istifa eden ve o günden beri sessizliğini koruyan Berat Albayrak'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da olduğu ileri sürüldü.

Albayrak'ın Oxford sokaklarında güneş gözlüğü ve şapka taktığı bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı.

İstifasının ardından 'Burası Çok Önemli' isimli bir kitap yayınlayan Albayrak, bir kere cuma namazı sırasında bir kere de Paris'te tatil yaparken görüntülenmişti. Albayrak son olarak Trabzonspor'un şampiyon olduğu maçta ağlarken kaydedilmişti.

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