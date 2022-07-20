Türkiye için çok ilginç durum! Meteoroloji uyardı işte gerçek yazın geleceği tarih
Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklıklar Türkiye'de bezdirecek. Bugüne dek tek yönden sıcaklık girişi olan Türkiye'de, ilginç bir durum yaşanacak. Meteoroloji uzmanları üst üste uyarıp gerçek yazın başlayacağı günü verdi.
İngiltere ve Fransa'da kavuran sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükseldi. Londralılar "Tam anlamıyla cehennem gibi" derken kent Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Londra İtfaiyesi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun gününü yaşadı" diye konuştu. Türkiye'de uzmanlar İngiltere'de etkili olan sıcaklıkların ülkemize geleceği konusunda üst üste uyardı.
ABD'de milyonlar etkilenecek sıra bizde: ABD'de Hava Tahmin Merkezi, bu hafta 100 milyondan fazla kişinin sıcak havadan etkilenebileceğine uyarı yaptı. Peki dünyayı kasıp kavuran, can kaybına neden olan kavurucu sıcaklar Türkiye'ye ne zaman geliyor, çok şiddetli mi yaşanacak?
Rüzgar azalacak sıcaklık bastıracak
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'in söylediğine göre, Temmuz ayındaki serin havaya mola... Tek, " Rüzgarın şiddeti ağustos ayına göre biraz daha azalacak ve sıcaklıklar kendini gösterecek." diye konuştu.
İstanbul için 38 derece uyarısı!
Tek, "Kandilli Rasathanesi'nde yaptığımız 100 yıllık ölçümler var. En yüksek sıcaklık 43.7 olmuştu. Bu değerlere şu an için çok da yaklaşılacak gibi görünmüyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul için 30-38 derece sıcaklıklar görülebilir" dedi.