Türkiye için çok ilginç durum! Meteoroloji uyardı işte gerçek yazın geleceği tarih

İstanbul için 38 derece uyarısı!

Tek, "Kandilli Rasathanesi'nde yaptığımız 100 yıllık ölçümler var. En yüksek sıcaklık 43.7 olmuştu. Bu değerlere şu an için çok da yaklaşılacak gibi görünmüyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul için 30-38 derece sıcaklıklar görülebilir" dedi.