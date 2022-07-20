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Hakkari'de 2 aşiret arazi için yaylada çatıştı 4 kişi öldü! Asker köye girişleri yasakladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hakkari'de 2 aşiret arazi için yaylada çatıştı 4 kişi öldü! Asker köye girişleri yasakladı

HAKKARİ'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki aşiret silahlı çatışmaya girdi. Pinyaşi ile Ertuşi aşiretleri arasındaki silahlı çatışmada 4 kişi öldü. Asker köye giriş ve çıkışları yasakladı.

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20 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde Hakkari merkez Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylasında Hakkari Pinyanişi aşiretine bağlı Yıldız ailesi ile Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı Mancu aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı kavga çıktı.

Kavgada Mancu ailesinden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir Mancu isimli şahıslar hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Köye giriş çıkış yasaklandı


Kavganın ardından bölgeye çok sayıda asker ve güvenlik korucusu sevk edildi. Köye geçici süreliğine giriş-çıkışlar yasaklanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada hayatını kaybeden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir Mancu'nun cenazelerinin Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılması bekleniyor.

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