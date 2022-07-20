CATS'ları Türkiye'ye vermeyip ambargo uygulayan Kanada tükürdüğünü yaladı

Yerli ve milli savunma sanayiinin en önemli ürünlerinden biri olan Bayraktar TB2 SİHA'lar için dikkat çeken bir hamle geldi. SİHA'ların kamera mercekleri olan CATS'ları vermeyen ve ambargo uygulayan Kanada, Bayraktar TB2 SİHA'ları almak için kampanya başlattı.

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Azerbaycan’ın, Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ savaşında kullandığı Bayraktar TB2 SİHA’ların kamera mercekleri olan CATS’ları vermeyen Kanada, şimdi Ukrayna’ya bağışlamak üzere Bayraktar almak istiyor.

Süperhaber'in haberine göre; Kanada'da ikamet eden (çoğunluğu Kanada doğumlu vatandaşlar olan) tam veya kısmi Ukrayna kökenli tahmini 2 milyon civarında kişi var. Bu sayı şimdi daha bu da onları Kanada’nın en büyük etnik grupları arasına sokuyor. Kanada’da başlatılan kampanyada Ukrayna için para toplamak üzere afişler bastırıldı ve ülkenin meydanlarına asıldı.

Karabağ savaşı sonrasında Kanada Türkiye'ye Bayraktar TB2 SİHA'nın alt sistemlerinin yanı sıra genel savunma sanayiinin farklı ürünlerinde de ambargo uygulamıştı.