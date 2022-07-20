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İzmir Buca'da orman yangını çıktı rüzgarla birlikte büyüyor yerleşim yerine yakın

İzmir Buca'da orman yangını çıktı rüzgarla birlikte büyüyor yerleşim yerine yakın

İZMİR'in Buca ilçesinden gelen son dakika haberine göre ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın yerleşim yerlerine yakın...

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İZMİR'in Buca ilçesindeki yangın, saat 16.15 sıralarında Buca Koop Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın bölgesine sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman yangınına havadan 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale ediliyor.

Buca Koop Mahallesi yakınındaki yangını itfaiye ekipleri de karadan söndürmeye çalışıyor. Ekiplerin yerleşim yerlerine ulaşmadan alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da anız yüzünden ormanı yaktılar
Türkiye'nin bir başka ilinden de bugün orman yangını haberi geldi. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde anız alanın yakılması sonucu kontrolden çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu orman yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu anız ve ormanlık alan olmak üzere toplamda 6 dönümlük alan yandı.

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