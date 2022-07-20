BIST 2.525
DOLAR 17,59
EURO 17,95
ALTIN 966,41
HABER /  EKONOMİ

Avrupa'da en yoğun İstanbul Havalimanı oldu

Avrupa'da en yoğun İstanbul Havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın bir haftalık kapsamlı değerlendirme raporuna göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 333 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanları listede birinci sıra da yer aldı.

Abone ol

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen hava trafik istatistiklerine göre, İstanbul Havalimanı bin 333 uçuş ile Avrupa'nın Paris Paris Charles de Gaulle ve Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı geride bırakarak en yoğun havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHMG), Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz 2022 dönemi Kapsamlı Değerlendirme Raporunu resmi internet sitesinde yayınladı.

Rapora göre, Türkiye günlük ortalama 3 bin 526 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı. Avrupa genelinde ise aynı dönemdeki trafik hacmi günlük ortalama 30 bin 509 uçuş ile 2019 yılı seviyesinin yüzde 87’sine ulaştı.

Avrupa’daki en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 333 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olurken, Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 937 uçuş ile 7'nci sırada yer aldı. Ayrıca, İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 8'nci havalimanı olarak öne çıkmış ve Antalya Havalimanı da küresel çapta en yoğun 40 havalimanı içerisinde yer aldı.

Söz konusu dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama  bin 512 uçuş ile 3'ncü sırada  yer alarak, pandemi dönemi öncesindeki seviyesinin üzerine çıktı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Karaismailoğlu'ndan '5'li çete' söylemine tepki! Yap işlet devrette kaç firma var?
Bakan Karaismailoğlu'ndan '5'li çete' söylemine tepki! Yap işlet devrette kaç firma var?
Tekirdağ'daki orman yangının sebebi ortaya çıktı anız yüzünden orman yandı
Tekirdağ'daki orman yangının sebebi ortaya çıktı anız yüzünden orman yandı
İzmir Buca'da orman yangını çıktı rüzgarla birlikte büyüyor yerleşim yerine yakın
İzmir Buca'da orman yangını çıktı rüzgarla birlikte büyüyor yerleşim yerine yakın
Ahmet Davutoğlu Yunanistan'a gidiyor
Ahmet Davutoğlu Yunanistan'a gidiyor
Hakkari'de 2 aşiret arazi için yaylada çatıştı 4 kişi öldü! Asker köye girişleri yasakladı
Hakkari'de 2 aşiret arazi için yaylada çatıştı 4 kişi öldü! Asker köye girişleri yasakladı
CATS'ları Türkiye'ye vermeyip ambargo uygulayan Kanada tükürdüğünü yaladı
CATS'ları Türkiye'ye vermeyip ambargo uygulayan Kanada tükürdüğünü yaladı
Adana'da orman yangını çıktı! Hem havadan hem de karadan müdahale başladı
Adana'da orman yangını çıktı! Hem havadan hem de karadan müdahale başladı
İsrail'in televizyon kanalı muhabiri Mekke'ye girdiği için özür diledi
İsrail'in televizyon kanalı muhabiri Mekke'ye girdiği için özür diledi
İller arası öğretmen yer değiştirme takvimi 2022 ne zaman başlıyor?
İller arası öğretmen yer değiştirme takvimi 2022 ne zaman başlıyor?
Haftalığını aldı sır oldu! Gaziantep'te 17 yaşındaki Ahmet 1 aydır kayıp
Haftalığını aldı sır oldu! Gaziantep'te 17 yaşındaki Ahmet 1 aydır kayıp