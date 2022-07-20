BIST 2.525
DOLAR 17,59
EURO 17,95
ALTIN 966,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'daki orman yangının sebebi ortaya çıktı anız yüzünden orman yandı

Tekirdağ'daki orman yangının sebebi ortaya çıktı anız yüzünden orman yandı

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale eden ekipler saatler sonra alevleri kontrol altına aldı. Yangının anız yakılması yüzünden çıktığı belirlenirken 6 dönümlük orman yok oldu.

Abone ol

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi’nde anız alanın yakılması sonucu kontrolden çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu orman yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.


Yangın sonucu anız ve ormanlık alan olmak üzere toplamda 6 dönümlük alan yandı.

İlgili Haberler
İzmir Buca'da orman yangını çıktı rüzgarla birlikte büyüyor yerleşim yerine yakın
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye için çok ilginç durum! Meteoroloji uyardı işte gerçek yazın geleceği tarih
Foto Galeri Türkiye için çok ilginç durum! Meteoroloji uyardı işte gerçek yazın geleceği tarih Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gün verildi! Meteoroloji'nin haritası ürküttü Antalya için kritik uyarılar her 100 metrede 1 derece artacak
Gün verildi! Meteoroloji'nin haritası ürküttü Antalya için kritik uyarılar her 100 metrede 1 derece artacak
İzmir Buca'da orman yangını çıktı rüzgarla birlikte büyüyor yerleşim yerine yakın
İzmir Buca'da orman yangını çıktı rüzgarla birlikte büyüyor yerleşim yerine yakın
Kadıköy'de ceza kesilen taksici: Allah'tan gelen sorunum var
Kadıköy'de ceza kesilen taksici: Allah'tan gelen sorunum var
Hakkari'de 2 aşiret arazi için yaylada çatıştı 4 kişi öldü! Asker köye girişleri yasakladı
Hakkari'de 2 aşiret arazi için yaylada çatıştı 4 kişi öldü! Asker köye girişleri yasakladı
Adana'da orman yangını çıktı! Hem havadan hem de karadan müdahale başladı
Adana'da orman yangını çıktı! Hem havadan hem de karadan müdahale başladı
İsrail'in televizyon kanalı muhabiri Mekke'ye girdiği için özür diledi
İsrail'in televizyon kanalı muhabiri Mekke'ye girdiği için özür diledi
İller arası öğretmen yer değiştirme takvimi 2022 ne zaman başlıyor?
İller arası öğretmen yer değiştirme takvimi 2022 ne zaman başlıyor?
Haftalığını aldı sır oldu! Gaziantep'te 17 yaşındaki Ahmet 1 aydır kayıp
Haftalığını aldı sır oldu! Gaziantep'te 17 yaşındaki Ahmet 1 aydır kayıp
MEB iller arası öğretmen yer değiştirme başvuruları 2022 ne zaman?
MEB iller arası öğretmen yer değiştirme başvuruları 2022 ne zaman?
İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davası İstanbul'da başladı
İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davası İstanbul'da başladı