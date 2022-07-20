Tekirdağ'daki orman yangının sebebi ortaya çıktı anız yüzünden orman yandı

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale eden ekipler saatler sonra alevleri kontrol altına aldı. Yangının anız yakılması yüzünden çıktığı belirlenirken 6 dönümlük orman yok oldu.Abone ol
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi’nde anız alanın yakılması sonucu kontrolden çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu orman yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın sonucu anız ve ormanlık alan olmak üzere toplamda 6 dönümlük alan yandı.
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