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Fenerbahçe'ye Polonya'da parmak izi ve pasaport zorluğu! 1 saat beklettiler

Fenerbahçe'ye Polonya'da parmak izi ve pasaport zorluğu! 1 saat beklettiler

Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya geldi. Sarı-lacivertli ekip parmak izi ve pasaport işlemleri nedeniyle alandan 1 saat gecikmeli ayrıldı.

Fenerbahçe'ye Polonya'da parmak izi ve pasaport zorluğu! 1 saat beklettiler

 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya geldi.

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Fenerbahçe'ye Polonya'da parmak izi ve pasaport zorluğu! 1 saat beklettiler

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak müsabaka için İstanbul'dan saat 13.00'te hareket eden sarı-lacivertli kafile, 2 saat civarında bir yolculuğun ardından kente ulaştı.

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Fenerbahçe'ye Polonya'da parmak izi ve pasaport zorluğu! 1 saat beklettiler

Fenerbahçe'yi havalimanında bir grup sarı-lacivertli taraftar çiçeklerle karşıladı. Sarı-lacivertliler, kendileri için bekletilen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

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Fenerbahçe'ye Polonya'da parmak izi ve pasaport zorluğu! 1 saat beklettiler

Pasaport işlemleri uzun sürdü
Fenerbahçe kafilesi, pasaport işlemleri sebebiyle uzun süre havalimanından ayrılamadı.

Sarı-lacivertli kafile TSİ 15.30 civarında havalimanına inerken, yaklaşık 1 saat sonra otele hareket edebildi.

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