Fenerbahçe'ye Polonya'da parmak izi ve pasaport zorluğu! 1 saat beklettiler
Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya geldi. Sarı-lacivertli ekip parmak izi ve pasaport işlemleri nedeniyle alandan 1 saat gecikmeli ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya geldi.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak müsabaka için İstanbul'dan saat 13.00'te hareket eden sarı-lacivertli kafile, 2 saat civarında bir yolculuğun ardından kente ulaştı.
Fenerbahçe'yi havalimanında bir grup sarı-lacivertli taraftar çiçeklerle karşıladı. Sarı-lacivertliler, kendileri için bekletilen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Pasaport işlemleri uzun sürdü
Fenerbahçe kafilesi, pasaport işlemleri sebebiyle uzun süre havalimanından ayrılamadı.
Sarı-lacivertli kafile TSİ 15.30 civarında havalimanına inerken, yaklaşık 1 saat sonra otele hareket edebildi.