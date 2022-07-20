ABD medyası yazdı: Türkiye dolara darbe vurmaya hazırlanıyor

ABD merkezli Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Tahran'daki görüşmelerinde dolar baskısını kaldıracak önemli bir mesele ajandada yer aldı.

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Haberde, konuya aşina Türk yetkililere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Tahran'da yaptığı görüşmede, Rus enerji ithalatının ABD doları dışındaki para birimleriyle ödenmesini kolaylaştıracak adımların tartışılacağı iddia edildi.

"Kritik teklif üzerinde çalışılıyor"

Haberde, söz konusu anlaşmanın sağlanması halinde, Türk döviz rezervlerindeki düşüşün yavaşlayacağı belirtilirken, "Yetkililer, iki ülkenin, Ankara'daki hükümetin rezervlerindeki düşüşü yavaşlatmasına yardımcı olacak bir hareket olan enerji anlaşmaları da dahil olmak üzere yerel para birimi ticaret ödemeleri için bir teklif üzerinde çalıştığını söyledi." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çare milli para' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllardır ekonomiler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılan 'dolar' yerine milli para biriminin kullanılması konusunda adımlar atılması için çalışıyor.

Erdoğan, Kasım 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nda İslam ülklerine, "Aramızdaki ticarette milli para birimleri kullanmamız, emperyalist prangaları parçalamamız bakımından son derece önemlidir." şeklinde seslenmişti.

İslam ülkelerinin aralarındaki ticareti artırması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Ticaretimizi ne kadar artırırsak o kadar güçlü oluruz. Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok, aksi halde döviz kuru altında eziliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan yakın tarihli bir konuşmasında yine, "Faiz prangasını da döviz kuru prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız." ifadelerini kullandı. (Star)