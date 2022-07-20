BIST 2.525
DOLAR 17,59
EURO 17,90
ALTIN 962,26
HABER /  DÜNYA

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına cevap olarak Rusya’dan altın alımına yasak getiren yeni yaptırım paketini onayladı. Ayrıca yaptırım paketi çerçevesinde daha önce SWIFT'ten çıkarılan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları dondurulacak.

Abone ol

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına cevap olarak yeni yaptırım paketini onayladı. AB Dönem Başkanı Çekya tarafından yapılan açıklamada, AB üyesi ülkelerin, Rusya’dan altın alımına yasak getiren yeni yaptırım paketini onayladığı duyurularak, “Büyükelçiler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına yanıt olarak bir sonraki yaptırım paketini onayladı. Yeni tedbirler AB'yi G7 ortaklarıyla uyumlu hale getirecek, uygulamayı güçlendirecek ve gerektiğinde boşlukları kapatacak'' ifadelerine yer verildi.

Yaptırım paketi çerçevesinde, Rusya'dan altın ve mücevher ithalatı yasaklanacak, bazı Rus yetkililerin ve kurumların mal varlıkları dondurulacak, yaptırım uygulanan kişilere seyahat yasağı getirilecek ve daha önce SWIFT'ten çıkarılan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları dondurulacak.

Yeni yaptırımların, yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Karamollaoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyona karşı çıktı!
Karamollaoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyona karşı çıktı!
Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Sözümüz var, kimseyi ezdirmeyeceğiz
Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Sözümüz var, kimseyi ezdirmeyeceğiz
Müjdat Gezen'den iktidara: Sizi affettim ama yargılamalara katılacağım
Müjdat Gezen'den iktidara: Sizi affettim ama yargılamalara katılacağım
Seferovic resmen Galatasaray'da! Ay-Yıldız dövmesinin sırrını açıkladı
Seferovic resmen Galatasaray'da! Ay-Yıldız dövmesinin sırrını açıkladı
İngiltere'de Başbakanlık seçimi devam ediyor: Aday sayısı 2'ye düştü
İngiltere'de Başbakanlık seçimi devam ediyor: Aday sayısı 2'ye düştü
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı!
MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu
MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu
Avrupa'nın enerji haritası tamamen değişiyor! Türkiye'nin onay vermesi gerekiyor
Avrupa'nın enerji haritası tamamen değişiyor! Türkiye'nin onay vermesi gerekiyor
Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı
Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı