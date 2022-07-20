Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki saldırıya kınama ve iş birliği mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho ilçesinde bir dere kenarına gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Irak hükümeti yetkililerini, terör örgütünün etkisi altında açıklamalar yapmamaya, faillerin açığa çıkarılması için iş birliğine davet etti.

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Terör örgütü PKK, Irak'ın Dohuk şehrini vurdu. Saldırıda sivil halk zarar gördü. PKK destekçileri ve İran destekli gruplar saldırıyı Türkiye'nin yaptığını söyleyerek halkı Türkiye'ye karşı kışkırttı.

Güvenlik kaynaklarından yalanlama

Güvenlik kaynaklarından "TSK’nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü" iddiasına yalanlama geldi:

Irak’ın kuzeyinde Parakh köyü civarında bir patlama sonucunda ölen ve yaralanan insanlar olduğuna dair bazı bilgiler alınmıştır. Terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında ise TSK'nın, Duhok'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği yönünde haberlere rastlanmaktadır.

Güvenlik kaynakları, konuya ilişkin açıklamasında, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu bildirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin, dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığı kaydedilerek, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığı ifade edildi

Türkiye'den Irak'a iş birliği mesajı: Failleri açığa çıkaralım

Mesajda, Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu vurgulandı Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Dohuk Vilayeti’nde gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir."

"Faillerin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz"

Türkiye'inn gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazır olduğunu söylenen açıklamada, "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" denildi.