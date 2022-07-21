Leo Dubois Galatasaray için İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois, İstanbul'a geldi.Abone ol
Sarı-kırmızılı kulübün Lyon'dan kadrosuna katacağı savunma oyuncusu Leo Dubois, İstanbul'a geldi. Havalimanı'nda bir grup sarı-kırmızılı taraftarın karşıladığı 27 yaşındaki oyuncu, ardından dinlenmek üzere kalacağı otele doğru yola çıktı. Dubois'in sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kariyeri
Leo Dubois, profesyonel kariyerine 2015'te altyapısından yetiştiği Fransa temsilcisi Nantes'ta başladı.
Fransız futbolcu, 2018'de Olimpik Lyon'a transfer oldu. Dubois, geçen sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıktı.
Dubois, Fransa Milli Takımı'nda da 13 müsabakada forma giydi. Leo Dubois, milli takımla 2021'de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.