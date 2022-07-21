ABD Başkanı Biden'ın kafası gitti! 'Kansere yakalandım' dedi Beyaz Saray düzeltti

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşlılığa bağlı gafları devam ederken son gafı ortalığı fena halde karıştırdı. Biden'in yanlışlıkla Glasgow'un İngiltere'nin bir parçası olduğunu söylemesi ve kanser olduğunu açıklamasının ardından Beyaz Saray resmi açıklama ile Başkan Biden'ı düzeltti.

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ABD Başkanı Joe Biden çarşamba günü iklim değişikliği ile ilgili konuşmasında, ''Bu yüzden ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanseriz'' dedi. Biden 'şimdiki zaman'da konuşsa da Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın geçmişte gördüğü cilt kanseri tedavisine atıfta bulunduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Andrew Bates, Biden'ın Başkan olmadan önce melanom dışı, lokalize cilt kanseri için tedavi gördüğünün 2021'de sunduğu sağlık raporunda yer aldığına dikkat çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, açıklamaya rağmen Biden'ı konuşmasında konudan konuya atlamakla eleştirdi. Biden, iklim değişikliğiyle mücadele adımlarından söz ederken çocukluk evinin yakınlarındaki bir petrol rafinerisinin zarar verici etkisinden söz etmeye başladı.

Biden, aynı konuşmada Glasgow'un İngiltere'nin bir şehri olduğunu söyledikten sonra kendini hemen düzeltti.