Düzce'de fındık bahçesinde katliam! Temizlik yapan aile silahla katledildi

DÜZCE’de fındık bahçesinde temizlik yapan aileye düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Saldırgan, yardıma gelen köylülere de ateş açtı.

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Düzce'de Merkeze bağlı Esentepe köyünde fındık tarlasındaki aynı aileden Ali, Selma, Mithat ve Engin Gürbüz'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılara yardıma gelen köylülere de ateş açtı

Saldırganların, yaralılara yardıma gelen köylüler ile sağlık ekibine de ateş açtığı öğrenildi. Çevrede ve şüphelilerin evlerinin önünde güvenlik önlemi alan jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri olay yerine patpatla gidebildi

Olay yerine "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla ulaşan sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan Selma ve Mithat Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır yaralanan Engin ve Ali Gürbüz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali Gürbüz hastanede hayatını kaybetti.