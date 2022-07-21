Koronavirüs vakaları patladı! 'Toplu taşımada maske yasağı şart' dedi
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz arasında vaka sayısı 226 bin 532 oldu, 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. "Rakamlar net ve açık olarak bizi uyarıyor; yeni bir Covid-19 dalgasının ayak sesleri giderek netleşiyor" diyen Osman Müftüoğlu, maske yasağı istedi...
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişi Koronavirüs'e yakalandı. Koronavirüs'ten dolayı 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 524 bin 71 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 184 oldu.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, katlanarak artmakta olan Covid-19 vakalarına karşı uyardı. "Rakamlar net ve açık olarak bizi uyarıyor ve yeni bir COVID-19 dalgasının ayak sesleri giderek netleşiyor" diyen Prof. Müftüoğlu Hürriyet'teki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
- Hepimizin 'rehaveti bir yana bırakıp' hâlâ ciddi bir tehdit altında olduğumuzu bilmemiz ve önlemleri elden bırakmamız gerekiyor. Tabii ki 'hatırlatma dozu aşılarımızı olmak', bu tedbirlerin en önemlilerinden biri.
- Ama unutmayalım ki aşılar bizi hastalıktan yüzde 100 korumuyor. Bu nedenle bulaşmayı önleyici, virüsün yayılmasını azaltıp virüs kapmamızı engelleyici tedbirleri de daima gündemde tutmamız gerekiyor.