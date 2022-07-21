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Ankara'da otoyolda karşıya geçmeye çalıştı metrelerce savrularak can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da otoyolda karşıya geçmeye çalıştı metrelerce savrularak can verdi

Ankara-Samsun otoyolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı Mamak Köprüsü mevkisinde bulvar üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.C.B’ye (25), Kayaş istikametinde seyir halinde olan ve kimliği öğrenilemeyen bir sürücünün kontrolündeki otomobil çarptı. Aracın çarpması sonucu H.C.B. metrelerce savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede H.C.B'nin hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı, sürücü gözaltına alındı.

H.C.B'nin cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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