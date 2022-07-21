Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK kritik gündemlerle toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MGK Temmuz ayı toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda Suriye'nin kuzeyine planan operasyon başta olmak üzere tüm gelişmeler ele alınacak.

Abone ol

Milli Güvenlik Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısını bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda ana gündem maddesi terörle mücadele ve Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat hazırlıkları olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

Toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak.

MGK’da, Kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz ile tahıl koridoru oluşturulması için Türkiye öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alınacak.

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak.

Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak

Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.