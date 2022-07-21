Bombardımanda ölen çocuğunun elini bırakmadı! Bir babanın en çaresiz anı

Moskova’dan gelen açıklamalarda Rus ordusunun bundan sonra sadece Donbas’a odaklanmayacağı, Ukrayna’daki birçok diğer bölgenin de artık operasyonların hedefinde olduğu kaydedildi. Rus işgalciler dün Ukrayna’nın Harkov kentindeki sivilleri hedef aldı. Ölenlerin içinde 13 yaşında bir çocuk vardı. Babası ise ölen çocuğunun elini bırakmadan saatlerce başında bekledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırı emrini verirken hızlı bir zafer amaçlıyordu. Birkaç gün içinde başkent Kiev dahil büyük şehirler kuşatıldı. Ancak Ukrayna ordusu karşısında ağır kayıp veren Rus güçleri, nisan başında ülkenin doğusundaki Donbas’a çekildi. Moskova’dan gelen son açıklamalar Rusya’nın Donbas’la yetinmeyeceğini gösteriyor. Putin, Ukrayna’nın mart ayında İstanbul’da kabul edilen ön barış şartlarını yerine getirme konusunda arzu göstermediğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da “Böyle bir ortamda Kiev tarafıyla müzakereler manasız” dedi.

Hedefler değişti

Rus ordusunun artık sadece Donbas’ı oluşturan Donetsk ve Luhansk bölgelerine odaklanmayacağını söyleyen Lavrov bu konuda strateji değiştirdiklerini belirtti. Batılı ülkelerin Kiev’e uzun menzilli silah göndermesinin koşulları değiştirdiğini vurgulayan Lavrov, “İstanbul’da müzakereciler bir araya geldiğinde, belirli bir bölge vardı.

O zaman Ukrayna’nın kabul etmeye hazır olduğumuz teklifleri o bölge ile ilgiliydi. Şimdi operasyonu ilgilendiren bölge değişti. Artık sadece Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri değil, Herson, Zaporijya ve başka birçok bölge de bu coğrafya kapsamında” ifadelerini kullandı.

Evladının elini bırakmadı

Rus işgalciler dün Ukrayna’nın Harkov kentindeki sivilleri hedef aldı. 3 kişi öldü. Ölenlerden biri 13 yaşındaki bir çocuktu. Oğlunun cansız bedeninin başından ayrılmayan babası saatlerce yerinden kalkamadı. Acılı baba bombardıman devam ederken evladının elini bir an olsun bırakmadı. Daha sonra cesedi morga götürmek için gelen görevliler babayı, oğlunun elini bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştı.