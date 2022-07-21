Müjdeli haberler peş peşe geldi! 10.000 TL'ye varan burs imkanı verilecek! Tarihe dikkat
Müjdeli haberler art arda açıklandı. Ödemeler aylık olarak yapılıyor. 5 yıla kadar devam ediyor. Ödeme miktarı ise 10 bin TL'yi buluyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Bununla beraber birçok devlet ve vakıf üniversitesi başarılı öğrencileri çekmek için, 'Başarı bursları'nı belirledi. Öğrencileri aylık 10 bin TL'ye varan nakit bursun yanı sıra yemek-yurt desteği gibi imkanlar bekliyor.
YKS sonuçları sonrası Türkiye'de öğrencileri üniversite tercihleri için büyük heyecan sardı. Önümüzdeki hafta başayacak tercih sürecini bekleyen öğrenciler üniversiteleri tek tek araştırmaya başladı.
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, milyonlarca öğrenciyi üniversite heyecanı sardı. YKS sonuçlarının önceki gün açıklanmasının ardından, gençler 27 Temmuz'da başlayacak tercih sürecini beklemeye, okulları araştırmaya başladı.
Devlet ve vakıf tüm üniversiteler başarılı öğrencileri çekmek için hazırlıklarını tamamladı. Başarı bursları belirlendi.
Başarılı öğrenciye aylık 10 bin TL'ye varan burs
Aylık 10 bin liraya varan burs imkanı sunulurken, yemek yurt desteği, bilgisayar gibi imkanlar da sağlanıyor.