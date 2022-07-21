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İstanbul Sözleşmesi'nde iki karşı oyun sebebi

İstanbul Sözleşmesi'nde iki karşı oyun sebebi

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemi Danıştay 10. Dairesi’nce reddedilirken, iki üyenin verdiği karşı oyun sebebi açıklandı.

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İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemi Danıştay 10. Dairesi’nce reddedildi. Karara karşı oy veren iki üyenin "TBMM’nin ‘uygun bulma kanunu’ uyarınca onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşmelerin sadece yürütme organı işlemiyle feshedilmesi mümkün değildir" dediği öğrenildi.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemi Danıştay 10. Dairesi’nce reddedilirken, iki üye karşı oy verdi. Daire, sözleşmenin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali talepli davaları 2’ye karşı 3 oyla ve oyçokluğuyla reddetmişti.

Karşı oy veren iki üye İbrahim Topuz ve Ahmet Saraç, İstanbul Sözleşmesi’nin “uluslararası sözleşme” niteliğinde bulunduğunun şüphe götürmez bir gerçek olduğuna dikkat çektiler. Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, karşı oy yazısı özetle şöyle:

“TBMM’nin ‘uygun bulma kanunu’ uyarınca onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşmelerin sadece yürütme organı işlemiyle feshedilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, TBMM’nin ‘uygun bulma kanunu’ uyarınca onaylanarak yürürlüğe giren bir uluslararası sözleşmenin feshi ancak TBMM’nin ‘uygun bulma kanununu’ yürürlükten kaldırması veya sona erdirmeyi uygun bulduğuna ilişkin yeni bir kanun çıkarması sonrasında alınacak bir Cumhurbaşkanı Kararı ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nda yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

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