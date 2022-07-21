Dilan Polat eski estetiksiz hali nasıldı? Dilan Polat hangi estetikleri yaptırdı eski-yeni hali çok başka

İş adamı Engin Polat ile evli olan Dilan Polat'ın hayatı son günlerde herkesin dilinde, magazin basınının gündeminde. 31 yaşına giren Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın milyonluk, sınır tanımaz hediyeleri günün konusu oldu. Ard arda paylaşım yapan Dilan Polat'ın hayatı da merak edildi. Babasının annesini öldürdüğü itiraf eden Dilan Polat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Dilan Polat'ın eski, estetiksiz hali nasıldı?

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Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri şaşaalı hayatı ile magazin basınına sık sık gündem olan Dilan Polat oldu. Twitter'ın da konuştuğu isimlerden biri olan Dilan Polat'ın doğum günü hediyeleri sosyal medyanın da diline düştü. İş adamı eşi Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'ı milyonluk hediyelere boğması konuşulanlar arasında girdi. Daha önce babasının annesini öldürdüğü itiraf eden ve bu olayı bir türlü unutamayan Dilan Polat kimdir, aslen nereli, kimin kızı anne ve babası kimdir birlikte bakalım.

31 yaşında olan Dilan Polat ilk olarak ünlülerin fotoğrafcısı olarak nam saldı. Daha sonra güzellik merkezi açan Dilan Polat'ın hayatı iş adamı Engin Polat ile evlenmesinin ardından değişti. Gösterişli bir hayat süren ve sık sık yaşamını paylaşımları ile gözler önüne seren Dilan Polat'ın eşi ve çocukları da merak konusu. Peki Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kimdir?

Dilan Polat kimdir: Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç yaşta annesini kaybettiği için bir süre teyzeleri tarafından büyütüldü. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başladı ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı. Daha sonra ise ablası ile birlikte güzellik merkezi açtı ve yakaladığı başarı ardından şube sayısını çoğalttı. Genç yaşta bir evlilik yapan Dilan Polat'ın 2 çocuğu var.

İş adamı olan babasını beyin tümörü nedeniyle kaybeden Dilan Polat, yıllar sonra hayatıyla ilgili bir gerçeği itiraf etmiş, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Dilan Polat, Katarsis programında ilk kez yaşadığı trajik olayın detaylarını paylaştı.

Polat, babasının yıllarca beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğünü, hastalığı nedeniyle meydana krizlerden birinde annesini öldürdüğünü söyledi. O anları anlatırken gözyaşlarına boğulan Polat, annesinin vücudundan 7 tane kurşun çıktığını dile getirdi.

Eşi Engin Polat ise DİPMED Medikal ile Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin kurucusudur.