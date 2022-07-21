Türk bayrağı yaktılar! Irak'tan Türkiye'ye kara iftira ABD açıklaması da rezalet

IRAK'ın kuzeyinde yaşanan patlamada 8 kişi öldü 23 kişi yaralandı. Bağdat yönetimi, hiçbir kanıt gösteremeden Türkiye'yi suçladı. Türk Dışişleri Bakanlığı suçlamaları yalanlayan jet açıklama yaptı. Irak'ta Türk bayrağı yakanlar oldu. ABD ise, Türkiye'yi anmadan el altından hedef gösterdi...

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Terör örgütü PKK/KCK, dün Irak’ın kuzeyindeki Parakh köyü yakınlarında bir saldırı düzenledi. Duhok’ta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken 23 kişi de yaralandı.

Ankara, saldırıyı terör örgütlerinin yaptığını duyururken, Bağdat yönetimi saldırıdan Türkiye’nin sorumlu olduğunu öne sürerek suçlamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da yeni bir açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" sözlerine yer verdi.

Somut kanıt gösteremedi

Irak yönetiminin Türkiye’yi suçlaması sonrasında Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin saldırı ile ilgili soruşturma başlatması ve Türkiye’nin saldırdığına dair bir belge ve somut kanıt göstermemesi ise kafaları karıştırdı.

Buna rağmen Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, kişisel Twitter hesabından bu saldırıyı kınayarak ülkesinin toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü. Iraklı yetkililer, Türkiye’nin Irak büyükelçisine nota verirken Birleşmiş Milletler’e de acil şikayette bulunacaklarını öne sürdü. Irak ayrıca Ankara’daki maslahatgüzarını Bağdat’a çağırdı.