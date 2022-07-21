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Türk bayrağı yaktılar! Irak'tan Türkiye'ye kara iftira ABD açıklaması da rezalet

Türk bayrağı yaktılar! Irak'tan Türkiye'ye kara iftira ABD açıklaması da rezalet

IRAK'ın kuzeyinde yaşanan patlamada 8 kişi öldü 23 kişi yaralandı. Bağdat yönetimi, hiçbir kanıt gösteremeden Türkiye'yi suçladı. Türk Dışişleri Bakanlığı suçlamaları yalanlayan jet açıklama yaptı. Irak'ta Türk bayrağı yakanlar oldu. ABD ise, Türkiye'yi anmadan el altından hedef gösterdi...

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Terör örgütü PKK/KCK, dün Irak’ın kuzeyindeki Parakh köyü yakınlarında bir saldırı düzenledi. Duhok’ta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken 23 kişi de yaralandı.

Ankara, saldırıyı terör örgütlerinin yaptığını duyururken, Bağdat yönetimi saldırıdan Türkiye’nin sorumlu olduğunu öne sürerek suçlamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da yeni bir açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" sözlerine yer verdi.

Somut kanıt gösteremedi
Irak yönetiminin Türkiye’yi suçlaması sonrasında Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin saldırı ile ilgili soruşturma başlatması ve Türkiye’nin saldırdığına dair bir belge ve somut kanıt göstermemesi ise kafaları karıştırdı.

Buna rağmen Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, kişisel Twitter hesabından bu saldırıyı kınayarak ülkesinin toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü. Iraklı yetkililer, Türkiye’nin Irak büyükelçisine nota verirken Birleşmiş Milletler’e de acil şikayette bulunacaklarını öne sürdü. Irak ayrıca Ankara’daki maslahatgüzarını Bağdat’a çağırdı.

ABD açıklamasına bakın

Ankara-Bağdat hattında gerilime sebep olan bu saldırı ile ilgili ABD’den de bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, saldırıyı yakından takip ettiklerini söylerken, “Dohuk’ta yaşamını yitirenlere başsağlığı ve yaralılara da şifa diliyorum. Sivillerin öldürülmesi kabul edilemez ve bütün ülkeler uluslararası yasalara uymalı ve buna sivillerin korunması da var. Irak’ın ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin toprak bütünlüğü ve güvenliği ve istikrarı için güçlü desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Türk Dışişleri açıklaması: Sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındayız

Ankara, saldırıdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tutarken Irak hükümetine saldırıyla ilgili soruşturmada işbirliği çağrısı da yapıldı. O açıklamada özetle; "Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." "Faillerin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" Türkiye'inn gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazır olduğunu söylenen açıklamada, "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" denildi.

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