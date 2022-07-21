Zaho'da gerçekte ne oldu? Irak Dışişleri Bakanı koşa koşa gitti Türkiye'yi suçladı bir oyun dönüyor

ZAHO kentinde 20 Temmuz 2022 çarşamba günü düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü 31 kişi yaralandı. Irak, terör örgütü PKK ile aynı safta yer alıp Türkiye'yi saldırıyı gerçekleştirmekle itham etti. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin koşa koşa Zaho'ya gitti, Türkiye'yi suçlayıp tazminat istedi. Türkiye saldırıyı biz yapmadık derken, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan gelen açıklamalar garip kaçtı. Zaho'da gerçekten tuhaf işler dönüyor.

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ZAHO olayını gündemin ilk sırasına taşıyan saldırı Derkar kasabasına bağlı Perex köyünde dün öğlen saatlerinde gerçekleşti. Havan topları ile köyün bombalandığı ve 9 kişinin öldüğü 31 kişinin yaralandığı açıklandı. Ölenlerin piknik için alanda bulundukları bildirildi. Irak Bakanlar Kurulu, Başbakan Mustafa Kazımi’nin talimatıyla ülke genelinde 21 Temmuz 2022 tarihinde bir günlük yas ilan etti.

Türkiye'nin Bağdat büyükelçiliğinin önünde Kürtler toplanıp protesto gösterileri yaptı. Irak'ın Necef kentinde bulunan Türkiye Vize Başvuru Merkezi'nin önünde ise göstericiler Türk bayrağını indirip ateşe verdi.

Zaho saldırısı kimin işi?

Irak yönetimi inceleme yapmadan saldırıyı Türkiye'nin yaptığını iddia etti. Ankara ise anında kara propagandaya yanıt vererek, 'Bu PKK işi' dedi. Türkiye'nin açıklamasına rağmen, Irak'ın üst düzey yönetimi işin aslını ortaya çıkarmak için Ankara ile işbirliğine gitmek yerine ithamlarına üst perdeden devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika ZAHO açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Zaho iddiaları için son dakika açıklamalar geldi. TRT Haber'e konuk olan Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

-Dün bu haberler gelir gelmez tabi ilgili kurumlarımızla istişareler yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre herhangi sivillere yönelik bir saldırımız olmamıştır. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi de açıkladık. Bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik suçlamaları reddediyoruz. Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz.

Irak : Türkiye yaptı tazminat ödesinler

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, saldırının olduğu Perex köyüne giderek Türkiye'den tazminat ve özür talep etti. Bakan Fuad Hüseyin saldırıya ilişkin şu iddialarda bulundu:

- Bu huzurlu turizm köyü Türk topçusu tarafından bombalandı. Köy dört top mermisi ile hedef alındı. Saldırıda 9 vatandaşımız şehit oldu, aralarında çocukların da bulunduğu 31 kişi de yaralandı. Türkiye ve PKK kendi iç çekişme ve çatışmalarını Kürdistan Bölgesi topraklarına taşıyor. Türkiye, Irak'taki askeri operasyonlarını durdurmalı, Irak halkından özür dilemeli, şehit ve yaralıların ailelerine tazminat ödemeli ve tazmin etmelidir.

Neçirvan Barzani : Türkiye PKK çatışması

Irak yönetimi doğrudan Türkiye'yi suçlarken, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani PKK'yı da işin içine katıp daha ihtiyatlı bir dil kullandı. Barzani, saldırıya ilişkin şunları söyledi:

-“Süreklileşen bombardımanlar ve sınırda Türk ordusu ile PKK’liler arasında yaşanan çatışmaları tamamen reddediyor ve kabul edilemez olarak görüyoruz. Bu çatışmalar, Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın uluslararası sınırlarının istikrar ve güvenliğini zedeliyor. Türk ordusu ile PKK’liler savaşı durdurmalı ve artık sınır bölgelerinde ölümlere ve yıkıma neden olmamalılar. Irak Federal Hükümeti bu suçların tekrarlanmaması ve Irak topraklarından komşu ülkelerin güvenliğini tehdit edilmemesi için gerekli her türlü önlemi almalıdır."

Türkiye : Saldırıyı PKK yaptı, Irak aldanmasın Irak 9 kişinin öldüğü saldırı için Türkiye'yi suçlarken, Ankara'dan gelen açıklama olayın failinin terör örgütü PKK olduğu yönünde. Açıklamada altı çizilen noktalar şöyle: -"Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir. Faillerin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz. -Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz"

HDP, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları

DAHO olayı Türkiye muhalefetine de malzeme oldu. HDP anında saldırı için Türkiye'yi suçladı ve "Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir" açıklamasını yaptı. DEVA Partisi lideri Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Zaho olayının aydınlatılması için Türkiye’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi makamlarıyla tam bir işbirliği yapmasını istedi.