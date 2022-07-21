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15 Temmuz Köprüsü girişinde motosiklet cayır cayır yandı trafik durdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz Köprüsü girişinde motosiklet cayır cayır yandı trafik durdu

ÜSKÜDAR'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir motosiklet yol ortasında alev alev yandı. Yanan motosiklete polis ekipleri tarafından yangın söndürme tipiyle müdahale edildi. Yangın nedeniyle köprü girişinde trafik bir süreliğine durdu.

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Üsküdar’da olay 15 Temmuz Şehitler köprüsü girişi Edirne istikametinde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan bir motosikletli, motosikletinin kayması ile yere düştü. Ardından kaza yapan motosiklet yanmaya başladı.

Sürücüsünün terk ettiği motosiklet yol ortasında alev alev yandı. Olay itfaiye ekiplerine ihbar edilirken köprüde bulunan görevliler ve polisler tarafından yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale edildi.

Yanan motosiklet müdahale ile söndürüldü. Yangın nedeniyle köprünün Edirne istikametinde bir süreliğine araç trafiği duraksadı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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