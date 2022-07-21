Avrupa Merkez Bankası faizi bekletinin de üstünde artırdı! 11 yılın ardından ilk!

Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,5'e çıkardı. Mevduat faizi de 50 baz puan artışla sıfıra çekildi. Banka böylece faizde 11 yıl sonra yukarı yönlü adım attı. Lagarde yaptığı açıklamada "Tüm üyeler 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı" dedi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası enflasyon artışına karşı adımını attı ve politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,5'e çıkardı. Mevduat faizi de 50 baz puan artışla sıfıra çekildi.

Bankanın politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, hafta başından bu yana 50 baz puan faiz artışı beklentisi güçlenmişti.

Banka açıklamasında önümüzdeki toplantılarda faizlerin daha fazla normalleştirilmesinin uygun olacağı belirtildi. ECB son olarak 2011 yılında faiz oranlarını arttırmıştı. 2014'ten bu yana faizler negatif oranlarda seyrediyordu.

Lagarde açıklama yaptı

Kararın ardından AMB Başkanı Lagarde basın mensuplarının önüne çıktı.Lagarde'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Ekonomik aktivite yavaşlıyor. Rusya'nın savaşı büyüme üzerinde etkisini sürdüren bir engel niteliğinde. Yılın ikinci yarısı için ekonomik görünüm sıkıntılı.

Mali önlemler savaşın etkisini azaltıyor. Bu önlemlerin hedefli olması gerekiyor. Enerji fiyatları kısa vadede yüksek kalacak.

Fiyat baskıları daha fazla sektöre yayılıyor. Birçok çekirdek enflasyon göstergesi daha da yükseldi. Enflasyon bir süre daha istenmeyen şekilde yüksek kalacak.

İstihdam piyasası gücünü koruyor. Ücret artışları kademeli olarak yükselmeye devam etti. Ücret artışları toplamda kontrol altında.

Devam eden savaş büyüme için aşağı yönlü bir risk.

Enflasyona yönelik riskler yukarı yönlü. Daha yüksek enflasyon beklentilerine ilişkin sinyaller izlenmeli. Enflasyon bir süre daha hedefin üzerinde kalacak.

Yatırımların finansmanına yönelik kredi talebi geriledi. Hane halkı kredi talebi güçlü kaldı. Aktarım Güvence Mekanizması kararı oybirliği ile alındı.

Euro bölgesinde enflasyon rekorda

Tüm dünyada etkili olan enflasyon artışı Avrupa genelinde görüldü. Son verilere göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 8,6'ya çıktı.

Enflasyon 15 Avrupa ülkesinde çift hanede

Enflasyon, haziran ayında Almanya'da yüzde 8,2, Fransa'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 10, İtalya'da yüzde 8,5, Belçika’da yüzde 10,5, Bulgaristan'da yüzde 14,8, Çekya'da yüzde 16,6, Letonya'da yüzde 19,2, Litvanya'da yüzde 20,5 ve Estonya'da yüzde 22 olarak belirlendi. Böylece, AB üyesi 27 ülkenin 15’inde enflasyon oranı çift haneye ulaştı.

Enflasyon hedefi yüzde 2

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.