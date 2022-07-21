İmamoğlu'na şok üstüne şok: İstanbullu gençler pankart asıp sert tepki gösterdi

İSTANBULLU gençler, Çırağan ve Emirgan Korusundaki ağaçlar başta olmak üzere yol kenarlarına 'dikey bahçe yerine grafiti' çalışması ile gündemden düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde kara yolu kenarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri kaldırması tartışmalara yol açmıştı.

İstanbullu gençler adlı grup, Çırağan ve Emirgan Korusundaki ağaçlar başta olmak üzere yol kenarlarına 'dikey bahçe yerine grafiti' çalışması ile gündemden düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi.

İstanbullu gençler adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Burası eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti" denildi.

"İBB bu boyalı çirkin duvarları sunmuş İstanbullulara"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, başlatılan çalışmayı sosyal medya hesabından eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakımı zor ve pahalı diye yol kenarlarındaki yeşil alanlara alternatif bu boyalı çirkin duvarları sunmuş İstanbullulara!.. Keşke bunların yerine gürültü bariyeri yapsaydı daha çevreci ve fonksiyonel olurdu. Ümraniye Belediyesi yaptı, güzel de oldu."

Bakan Yardımcısı Birpınar paylaşımında, İBB'nin yaptığı grafiti ile Ümraniye Belediyesinin yaptığı gürültü bariyerlerinin fotoğraflarına da yer vermişti.

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etmişti:

"Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına yapılan bu uygulamayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."

Kaynak: Haber7