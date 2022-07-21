Kovid-19'da yeni salgın dalgasına karşı kritik uyarı! Profesör tarih verdi

Vakalardaki hızlı artış herkesi tedirgin ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Türkiye'nin Kovid-19'da yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek kritik bir uyarıda bulundu. Prof. Gerek sonbaharı işaret etti.

Abone ol

Prof. Dr. Gerek, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir döneme girildiği değerlendirmesinde bulundu.

Gerek, "Yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim ama sevindirici olan sayılar bu denli artmasına rağmen hastanelerde, yoğun bakımlarda, yoğun bir yük söz konusu değil." diye konuştu.

"Sonbahara kadar..."

Artan Kovid-19 vakalarına karşı "hatırlatma dozu"nun önemine değinen Prof. Dr. Gerek, "Özellikle aşıda belli bir sayıya ulaşmamış, 50 yaş üzerindeki, özel veya kronik hastalığı olan kişilerin mutlaka aşılama faaliyetlerine özen göstermesi, aşılarını yaptırması gerekir.

Sonbahara kadar hem diğer bilinen gribal enfeksiyonlar, infiluenzaya hem de Kovid-19'a karşı aşılarda bir eksiklik varsa bunların mutlaka yapılmasında yarar var." dedi.