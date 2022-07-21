Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK eleştirisi için AYM'den karar çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa referandumunda "mühürsüz pusula" eleştirilerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verildi.

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Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa referandumu sonucuna yönelik eleştirilerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

2017 Anayasa değişikliği halk oylamasındaki 'mühürsüz oylar'a yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası verilmesine ilişkin AYM'ye yapılan başvurudan karar çıktı.

NTV'nin haberine göre, mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Kararda, ''Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verildi'' ifadeleri yer aldı.

Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Kılıçdaroğlu, referandum sonucuna ilişkin YSK'nın mühürsüz pusula kararını eleştirmiş "Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız. YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan "Hayır" çıktığının açık kanıtıdır" demişti.