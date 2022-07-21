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CHP'den fındık fiyatları için hükümete çağrı

CHP'den fındık fiyatları için hükümete çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Fındık fiyatı 4 doların TL karşılığı olmalı ve bu fiyat dolar kuruna endekslenmelidir." dedi.

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Seyit Torun, yazılı açıklamasında, Ordu başta olmak üzere, Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından olan, ihraç ürünü fındıktaki sorunların ve belirsizliklerin bitmediğini ifade etti.

İktidarın fındık üretiminde gerekli planlamayı yapmadığını, fındıkta bir devlet politikası oluşturamadığını, üretime yeterli desteği vermediğini savunan Torun, "Fındıkta hasat süreci yaklaşırken, beklenen rekolteler açıklanıyor. 759 bin ton rekolte tahmini ile geçen yıla oranla önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Buradan uyarıyoruz, 'Rekolte yüksek gelecek' diyerek, sakın ola fındık fiyatını düşürmek için kılıf uydurmayın. Fındığı rekolte tartışmalarına, algı oyunlarına yedirmeyin. Biz dünyadaki durumu da gayet iyi biliyor, dünyadaki fındık rekoltesini de yakından izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Türkiye'de rekoltenin yüksek olması halinde bir an önce gerekli hazırlıkları yapması, alım yeri ve depo sayılarını bir an önce artırması ve ayrıca şimdiden fındık alımlarını açıklayarak üreticiyi rahatlatması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fındık fiyatı 4 doların TL karşılığı olmalı ve bu fiyat dolar kuruna endekslenmelidir. Dolar arttığında fındığın fiyatı da güncellenmelidir. Uyarıyoruz, kimse başka hesap yapmasın. Gübre, ilaç ücretlerinin 3-4 kat, patoz ücretlerinin 4 kat arttığı, bir günlük işçi ücretinin 250 liraya çıktığı bir yerde, fındığı da üreticiyi de korumak için 4 doları vermek zorunluluktur. Aksi, kul hakkı yemek olacaktır. Ve bu taban fiyat, üretici bahçeye girmeden, en kısa süre içinde açıklanmalı, fındığın kaça satılacağı herkes tarafından bilinmelidir.

Üretici artık devleti yanında hissetmeli, yabancı şirketlerin fiyat politikasına, onların insafına terk edilmemelidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, fındık üreticisinin, yabancı şirketlerin işçisi konumuna düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. İktidarın atacağı tüm adımları takip edecek, sonuna kadar üreticimizin yanında duracağız."

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