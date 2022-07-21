İtalya Başbakanı Draghi istifa etti! Avrupa'da iki haftada 3 başbakan gitti

AVRUPA'da başbakanlar peş peşe istifa ediyor. 7 Temmuz'da, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da istifasını açıkladı. Tam 8 gün önce ise Estonya Başbakanı Kaja Kallas, koalisyon hükümetinin devam edemeyeceğini öne sürerek istifa etti. Son istifa haberi İtalya Başbakanı Mario Draghi'den geldi. İtalya Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Draghi'nin istifasını sunduğunu bildirdi. Avrupa’da 2 haftada 3 Başbakan istifa etmiş oldu.

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İtalya Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Mario Draghi'nin istifasını sunduğunu bildirdi. İki liderin görüşmesinin ardından yapılan açıklamada İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, Draghi'den yeni hükûmet kurulana kadar geçici hükûmetin başında kalmasını istediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı, İtalya Parlamentosu'nu fesh mi edecek?

Açıklamada Mattarella'nın parlamentoyu fesh edip etmeyeceği veya erken seçime gidip gitmeyeceği ile ilgili bir açıklama yer almadı. Draghi'nin geniş koalisyonundaki üç parti, dün Başbakan'ın koalisyonunun göreve devam etmesi için belirlediği şartlarla ilgili güven oylamasına katılmadı.

Hayat pahalılığı paketi için istifa etmiş ama reddedilmişti...

Draghi, çarşamba günü yaptığı konuşmasında koalisyonunun ayakta kalabilmesi için partiler arası güvenin tekrar inşa edilmesi gerektiğini söylemiş ve bu yönde oy kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.

Draghi, geçen hafta koalisyon üyesi partilerden biri 26 milyar dolarlık hayat pahalılığı paketini desteklemedikten sonra istifasını sunmuştu. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella istifayı reddetmiş ve Draghi'den koalisyonu bir arada tutmak için parlamentoya seslenmesini istemişti.