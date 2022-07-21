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Kılıçdaroğlu için öyle bir işe kalkıştılar ki... CHP'lilere sahilde büyük tepki

Kılıçdaroğlu için öyle bir işe kalkıştılar ki... CHP'lilere sahilde büyük tepki

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de düzenleyeceği miting için, parti genel başkan yardımcısı ve beraberindekiler ilginç bir işe kalkıştı. Kent sahillerini megafonla gezen partililer, mitinge seyirci katılmaları için tatilcileri ikna etmeye çalıştı. Bekledikleri ilgiyi bulamayan CHP üyeleri, vatandaşlardan 'siyaset duymak istemiyoruz' şeklinde tepki gördü.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağı miting öncesi İl ve ilçe örgütleri, Kılıçdaroğlu'nun mitingine dinleyici toplayabilmek için ellerine aldıkları megafonlarla sahil ve plajların yolunu tuttu.

Denizin ve güneşin tadını çıkararak dinlenen vatandaşlara, megafonla seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, güneşlenen tatilcileri mitinge çağırdı. 

Tepki gösterenler oldu: Siyaset duymak istemiyoruz
Günlük yaşamın sıkıntılarından uzaklaşarak tatili fırsat bilen ve Edremit körfezinde tatile çıkan vatandaşlar, megafonlarla yapılan o miting çağrılarından rahatsız oldu. Kumsal boyunca bir iskemlenin üzerine çıkarak megafonla bağıran CHP'lilere tepki gösteren bazı vatandaşlar, tatilde siyaset duymak istemediklerini dile getirerek, yapılan anonslara son vermelerini istedi.

Ücretsiz taşıma sözü de ikna edemedi...
Amaçları, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanını doldurmak olan ve yaptıkları anonslarla ücretsiz bir şekilde Balıkesir merkezdeki miting alanına taşıma yapılacağını belirten CHP'li heyetin yüzüne bakan olmadı. Vatandaşlar, megafonla yapılan anonslara kulak asmadı ve deniz ve kumsalın tadını çıkarmayı sürdürdü.

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