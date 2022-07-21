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Binbaşıyı şehit eden terörist hakkında flaş gelişme! MİT operasyonuyla yakalanmıştı

Binbaşıyı şehit eden terörist hakkında flaş gelişme! MİT operasyonuyla yakalanmıştı

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faili mavi kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti. Adliyeye getirilen şahsın, çifte ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 7 yıl önce şehit edildiği saldırının son faili olan PKK'lı terörist Savaş Çelik’i düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirmişti.

Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve mavi kategoride aranan PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik, daha sonra Muş'a gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Muş Adliyesine getirilen Çelik, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak.

Malazgirt'te 27 Temmuz 2015'te Binbaşı Kulaksız'ın evine gittiği sırada terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilgili devam eden davanın iddianamesinde, "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Lojmana giderken...: 27 Temmuz 2015'te Muş'un Malazgirt ilçesinde Kulaksız'ın, eşiyle katıldığı bir yemekten çıkıp aracıyla askeri lojmanlara doğru gittiği sırada terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edildi.

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