Zaho saldırısı için Mevlüt Çavuşoğlu'ndan TSK destekli son dakika haberi: Bu çok manidar

ZAHO'da sivillere yönelik yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamalar geldi. Mevlüt Çavuşoğlu saldırının PKK işi olduğunu belirterek "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" dedi. Mevlüt Çavuşoğlu saldırının zamanlamasına dikkat çekip 'manidar' diye konuştu. Irak merkezi yönetimi Zaho saldırısı için Türkiye'yi suçlayıp tazminat istedi.

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ZAHO'da dün öğle saatlerinde Derkar kasabasına bağlı Perex köyünde piknik yapan sivillere yönelik saldırı düzenlendi. 9 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin Ankara- Bağdat arasında ipler gerildi. Irak merkezi yönetimi saldırıyı Türkiye'nin yaptığını iddia edip tazminat talep etti. Türkiye saldırıyı üst kademeden yaptığı açıklamalarla reddedip, PKK işi dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da Zaho olayı için son dakika açıklamalar geldi. TRT Haber canlı yayınında açıklamalar yapan Mevlüt Çavuşoğlu, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen Zaho açıklaması şöyle:

-Dün bu üzücü haberi aldıktan sonra bir açıklama yaptık. Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara şifa diliyoruz. İhtiyaç duyulursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Bu saldırı ile ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada bunu net bir şekilde yalanladık daha doğrusu, Tükiye'nin hiç bir zaman sivillere yönelik karşı bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Dün bu haberler gelir gelmez tabi ilgili kurumlarımızla istişareler yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre herhangi sivillere yönelik bir saldırımız olmamıştır.

- Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi de açıkladık. Bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz.

-Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik suçlamaları reddediyoruz. Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz.

Bu suçlamalar doğru değil

-Türkiye bir taraftan aydınlatılması için iş birliği yapacağım derken, Türkiye'ye yönelik bu tür açıklamalar doğru değil. Biz bugüne kadar Irak'ın hatta Suriye'nin yani tüm komşularımızın fakat özellikle iki ülkeyi vurguluyorum. Terörle mücadele yaptığımız iki ülkeyi vurguluyorum. Sınır ve toprak bütünlüğünü herkesten daha güçlü şekilde destekledik.

-Irak ile ilişkilerimizin iyiye gittiği bir dönemde terörle mücadelemizin başarılı olduğu bir dönemde böyle bir olayın gerçekleşmesi de manidardır. Bu aslında Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek için yapılan bir girişimdir ya da saldırıdır. Irak makamlarının da bu tuzağa düşmemesi gerekiyor.

-Bizim açıklamamız gayet açık ortada net. Tabiki Irak halkının acısını paylaşıyoruz. 9 tane Irak vatandaşı hayatını kaybetti. Dün Irak'ta toplanan ulusal güvenlik konseyinin açıklamasını tabi bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil fakat en sonunda ülkelerinde terör mevcudiyetinin olduğunu da kabul ediyorlar.”

Hadsizler bayrağımızı yaktı

-Büyükelçiliğimize herhangi bir girme söz konusu değil. Gerekli önlemler alındı. Bir grup hadsiz vize ofisimizde bayrağımızı yaktı. Büyükelçiliğimize girme teşebbüsü olmadı. Büyükelçiliğimizde bayrağımızı yarıya indirdik.