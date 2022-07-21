İtalya'da başbakan Mario Draghi istifa etti! Erken seçim göründü

İTALYA Başbakanı Mario Draghi, parlamentodaki konuşmasında istifa sinyalini verdi. Ülkede eylül ya da ekim ayında erken seçim yapılması bekleniyor.

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İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve üç koalisyon partisinin hükümetine verdiği desteği geri çekmesinin ardından Matteralla'yı istifa niyetiyle ilgili bilgilendireceğini açıkladı.

Siyasi kaynaklar, Draghi'nin istifa edeceğini ve Ekim ayında erken seçimlerin önünü açacağını söyledi.

Draghi Hükümeti'nin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün yapılacak oylama öncesi İtalyan siyasetinde tansiyon yükseldi.

Söz konusu paketi, bir süredir eleştiren ve aileler için ayrılan desteği yeterli bulmayan M5S lideri Giuseppe Conte, parti grubuyla yaptığı görüşme sonrasında, Senato'daki oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.

Draghi'den pakette bazı iyileştirmeler yapmasını istediklerini hatırlatan Conte, "Ülke, uçurumun eşiğinde. Biz, acil durumlar karşısında hükümete baskı yapan tek partiyiz. Farklı bir aşamaya geçmek lazım. Draghi'nin açıklamaları yeterli değil. Oylamaya katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Conte, yapıcı katkı için diyaloğa açık oldukları mesajını verdi.

Geçen yıl Şubat ayında dışarıdan teknokrat başbakan olarak atanan Mario Draghi, pandeminin sosyal ve ekonomik etkileriyle mücadele başta olmak üzere net bir program için geniş katılımlı bir koalisyon hükümeti kurmuştu.

İtalyan Senatosu'na Çarşamba sabahı seslenen Draghi, son birkaç gündür hükümetin görevde kalması yönündeki çağrıları hatırlattı ve "Bunu isteyen İtalyanlar" demişti. Draghi, özellikle 2000’e yakın belediye başkanı ve sağlık personelinin kendisine verdiği destekten çok etkilendiğini belirtmişti.

İtalyanların 3'te 2'si...

Bir Euromedia anketine göre İtalyanların üçte ikisi Draghi’nin başbakanlık görevinde kalması gerektiğini düşünüyordu.

İtalya'nın Eylül sonu ya da Ekim başında erken seçime gitmesi muhtemel. İtalya’da genel seçimler 2023’ün ilk yarısında planlanıyordu.

Anketler bugün seçim yapılsa en fazla oyu, aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri’nin alacağını gösteriyor. Draghi hükümetine katılmayarak tek muhalefet partisi rolünü üstlenen İtalya’nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni, geçen haftadan bu yana erken seçim çağrısı yapıyor.