Erdoğan başbakanken böyle kızmış: Sen mi yöneteceksin ben mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MGK toplantılarında askerle yaşadığı sürtüşmeleri köşesine taşıyan Abdülkadir Selvi "Türkiye bu noktaya geldiyse Erdoğan’ın kararlı mücadelesi sayesinde geldi." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü mücadelesi verirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasağı kaldıran düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurduğunu belirten Selvi "Kılıçdaroğlu’na methiyeler dizen başörtülülere hatırlatmak istedim." diyerek geçmiş yıllardaki MGK toplantısını ve komutanlarla yaşadığı tartışmaları yazdı.Selvi, 28 Nisan 2007'de Erdoğan'ın dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a "Bu ülkeyi sen mi yöneteceksin yoksa ben mi!" diye çıkıştığını söyledi.

Beni bunlarla mı sıkıştırmak istiyorsunuz?

2007 yılında Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in MGK'ya yönelik anlattığı olayı da şöyle aktardı "Şûra başladı. Başbakan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt toplantı masasının başında yanyana oturuyorlar. İKK Başkanı Tuğgeneral çıktı anlatıyor. Başbakan da not alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, ‘Bunu bana niye anlatıyorsunuz?’ Bir defa hukukçuların görüşü farklı dedi. Geçen sene de söyledim (2006 Aralık Şûrası), ‘Kimi kime şikâyet ediyorsunuz. Beni bana mı şikâyet ediyorsunuz. Geçen sene de bunları söyledim. Bunlar sizin işiniz değil. Burası onun yeri değil. Beni bunlarla sıkıştırmaya mı çalışıyorsunuz?’ dedi. Biz bunun üzerine daha başka sözleri duymamak için dışarı çıktık. Bu arada Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, “Sayın Başbakan’ım çok ağır konuşuyorsunuz’ dedi. Cumhurbaşkanı şûrayı yarım bıraktı çıktı. Genelkurmay Başkanı da arkasından gitti. Sonra şûraya tekrar döndü ama o brifing devam etmedi. Zaten bu Yüksek Askeri Şûra’daki son brifing oldu.”

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Olay, 2003 yılı ağustos MGK toplantısında yaşanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Cumhur Asparuk, veda konuşmasında irtica gerekçesiyle iktidara ithamlarda bulunuyor. Erdoğan, önce anlattığı olayların doğru olmadığını söylüyor. Asparuk konuşmasını uzatıyor ve iddialarını sürdürüyor. Erdoğan bunun üzerine 'Kes ulan' diye bağırıyor. Peki Asparuk susuyor mu? Evet susuyor.

Sen mi yöneteceksin ben mi?

27 Nisan e-Muhtırası verildiği gece Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Başbakan Erdoğan’ın telefonlarına çıkmamıştı. Ta ki hükümetin açıklama yapacağı duyuruluncaya kadar. Büyükanıt, 28 Nisan günü Erdoğan’ın telefonuna geri dönüş yapıyor. Erdoğan’ın ilk sözü ‘Paşa, bu ülkeyi sen mi yöneteceksin yoksa ben mi?’ oluyor.

Sonu malum. 28 Nisan’da Türk demokrasisinde bir ilk yaşandı ve muhtıra verene muhtıra verildi."