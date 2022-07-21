Aslı Ural kimdir anne ve babası kimdir? Hakan Ural'ın kardeşi Aslı Ural şimdi nerede?

Babası Selçuk Ural'ın tek gecelik ilişkinin ürünü dediği ve DNA testi ile 16 yaşında kabul ettiği Hakan Ural'ın hayatı son günlerde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Hakan Ural'ın kardeşi Aslı Ural en çok merak edilen isimler arasında yerini aldı. Afla serbest kalan Alaattin Çakıcı'nın en olaylı sevgilisi olan Aslı Ural kimdir, şimdi nerede, ne iş yapıyor?

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Hakan Ural hakkında akıl almaz açıklamalar yapan babası Selçuk Ural'ın olay iddialarının ardından sessizliğini koruyan Hakan Ural'ın hayatı yeniden merak konusu oldu. Yeşilçam oyuncusu Ceyhan Cem'in ve dönemin yıldız şarkıcısı Selçuk Ural'ın oğlu olan Hakan Ural'ın kardeşi Aslı Ural da en çok merak edilen isimlerden biri. Özellikle Alaattin Çakıcı ile okay olan aşkı günlerce magazin basınında konuşulmuştu.

2020 yılında tahliye edilen Alaattin Çakıcı'nın özel hayatı da hep kafaları karıştırdı. 2 kez resmi evlilik yapan Alaattin Çakıcı'nın sevgilileri de o dönem hep gündemdeydi. Çakıcı'nın akıllara kazınan en olaylı sevgilisi ise Şelçuk Ural ile modacı Canan Yaka'nın kızı Aslı Ural ile olan ilişkisiydi...

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı, kırmızı bültenle aranırken 17 Ağustos 1998’de Fransa’nın Nice kentinde sevgilisi Aslı Ural’la birlikte yakalanmıştı. Yapılan takip sırasında Çakıcı’nın telefonda istediği belgeler, Fransa’da bir kadına teslim edilmişti Bu kadın Türkiye’nin tanınmış modacılarından Canan Yaka ve şarkıcı Selçuk Ural’ın kızı Aslı Ural’dı.

Nice’teki bir otelde beraber yakalanan Alaattin Çakıcı ve Aslı Ural, Fransız polisine teslim edilmiş Aslı Ural’ın çantasında, 20 bin dolar ve Çakıcı adına düzenlenen sahte evraklar çıkmıştı. Sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan Aslı Ural, polis ifadesinde, “İki aydır Alaattin Çakıcı ile birlikteyim“demişti.

O dönemlerde Alaattin Çakıcı’nın Aslı Ural’la aşkı, ölüm emrini verdiği eşi Dündar Kılıç’ın kızı Uğur Kılıç’a benzerliğine yorulmuştu.

Aslı Ural'ın evliliği: Alaattin Çakıcı ile adı anılan Aslı Ural 2015 yılında bir evlilik yaptı. Ünlü modacı Canan Yaka'nın kızı Aslı Ural ile Osman Zühel, The Ritz-Carlton otelde gerçekleştirilen görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Aslı Ural annesi Canan Yaka'nın tasarladığı altın sırma işlemeli kaftan gelinlikle günlerce konuşulmuştu.