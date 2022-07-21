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Cemil Bayık, Selahattin Demirtaş'a 16 milyon dolar göndermiş Kaçan PKK'lı anlattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cemil Bayık, Selahattin Demirtaş'a 16 milyon dolar göndermiş Kaçan PKK'lı anlattı

Gri listede aranırken terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan Merdan Rüştü Ovalıoğlu, PKK elebaşı Cemil Bayık’ın Selahattin Demirtaş’a eş başkanken HDP’nin seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 16 milyon dolar ya da euro para gönderdiğini söyledi.

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Gri listede aranırken terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan “Leheng Dersim Adil” kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, terör örgütünün HDP’yi finansmanı ve elebaşı Cemil Bayık ile Selahattin Demirtaş arasındaki ilişkilere dair yeni bilgiler verdi.

2014-2016 yılları arasında Kandil’de şoförlük yaptığı ve o tarihlerde Türkiye’den terör kamplarına gidenleri bizzat gördüğü için kritik bilgilere sahip olan Ovalıoğlu, Demirtaş için, “Kendisini birkaç defa Kandil alanında gördüm” ifadelerini kullandı.

"Üst düzey örgüt mensupları Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile görüştü"
Ovalıoğlu, 25 Haziran 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde Demirtaş ile ilgili şu bilgileri anlattı:

“Kendisi (Demirtaş) KCK/TM (KCK Türkiye Meclisi) karargahında üst düzey örgüt mensupları Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile görüştü. Kobani olayları sürecinde Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile irtibatlıdır. O dönem üst düzey örgüt mensupları tarafından çok fazla sevilmediğini biliyorum. HDP Eş Genel Başkanlığı yaptığı süreçte Cemil Bayık seçim çalışmaları için 16 milyon dolar ya da euro parayı Kamuran Yüksek ve Yahya Figan üzerinden gönderdi.”

"HDP Genel Merkezi’nce 6 Ekim 2014 günü yapılan çağrı metninde geçen cümleler Zerrin’in dokümanı yazarken tekrarladığı cümlelerdi"
Kandil’in 35 kişinin öldüğü ve onlarca şehrin savaş alanına çevrildiği Kobani olaylarını nasıl başlattığı ve HDP’ye giden talimatların da tanığı olan Ovalıoğlu, şunları söyledi:

“6 Ekim 2014 günü HDP Genel Merkezi tarafından yapılan çağrıyı biliyorum. Bu çağrının yapıldığı gün Irak’ta Metina alanında üst düzey örgüt mensuplarının katılımı ile KCK/TM karargahında bir toplantı yapılmıştı. Kararlara ilişkin Zerrin (Kod adı) tarafından hızlı şekilde bilgisayar ortamında yazılan metin taslağı hafıza kartlarına atılarak, kuryeler aracılığı ile Kamuran Yüksek ya da Yahya Figan’a iletildi. HDP Genel Merkezi’nce 6 Ekim 2014 günü yapılan çağrı metninde geçen cümleler Zerrin’in dokümanı yazarken tekrarladığı cümlelerdi.”

Merdan Rüştü Ovalıoğlu, 2 Eylül 2018’de Irak’ta teslim olan dört teröristten biriydi. Özel Kuvvetler’e bağlı birlikler, Ovalıoğlu ile diğer 3 teröristi Habur sınırında görevlilere teslim etti. Ovalıoğlu, geçen ay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Demirtaş’ın da aralarında olduğu onlarca HDP’linin Kandil’i ziyaretleri ve elebaşlarıyla ilgili ifade verdi. Savcılığa yansıyan bilgilerin birçok HDP’liyi zor durumda bırakacağı belirtiliyor.

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