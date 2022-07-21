BIST 2.533
DOLAR 17,65
EURO 18,01
ALTIN 959,00
HABER /  EKONOMİ

Bakan Nebati'den açıklama! Fiyat İstikrarı Komitesi'nde enflasyonla mücadele vurgusu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Nebati'den açıklama! Fiyat İstikrarı Komitesi'nde enflasyonla mücadele vurgusu

 Fiyat İstikrarı Komitesinde güncel enflasyon gelişmeleri ile emtia fiyatlarının seyri değerlendirildi. Bakan Nebati de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kapsamlı değerlendirme yaptıklarını bildirdi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fiyat İstikrarı Komitesinin beşinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında dün gerçekleştirildi.

Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri mercek altına alınırken, küresel düzeyde enflasyonist baskılar ile gıda ve enerji arz güvenliğine ilişkin endişelerin yoğunlaştığı içinde bulunulan bu dönemde emtia fiyatlarının seyri değerlendirildi.

Komite üyeleri, arz-talep uyumsuzlukları ile arz kesintilerinin özellikle gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırdı. Gıda fiyatları özelinde buğday, arpa, ayçiçeği yağı ve şeker gibi stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda yılın ikinci yarısında fiyat istikrarını etkileyecek diğer risk faktörleri ve önlemler de ele alındı.

Komite tarafından, kamu fiyat politikalarının enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve mali disiplin çerçevesinde belirlenmeye ve stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlar tarafından satın alınmasına devam edilmesine karar verildi. Özellikle gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına yönelik tüm paydaşların eş güdüm içinde çalışmaya devam etmesi, kış öncesi doğal gaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılması ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler en üst seviyede alınırken Türkiye'de de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldıklarını belirterek, "Toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." ifadesini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bankaların emekli promosyon listesi! En çok promosyon veren banka 6 bin 500 liraya kadar çıkıyor
Foto Galeri Bankaların emekli promosyon listesi! En çok promosyon veren banka 6 bin 500 liraya kadar çıkıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türk bayrağı yaktılar! Irak'tan Türkiye'ye kara iftira ABD açıklaması da rezalet
Türk bayrağı yaktılar! Irak'tan Türkiye'ye kara iftira ABD açıklaması da rezalet
Sabah yazarı Mahmut Övür'den 'darbe' iddiası! 6'lı masanın 'sivil darbe' planı
Sabah yazarı Mahmut Övür'den 'darbe' iddiası! 6'lı masanın 'sivil darbe' planı
Dilan Polat kocası Engin Polat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Engin Polat ne iş yapar?
Dilan Polat kocası Engin Polat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Engin Polat ne iş yapar?
FETÖ'nün 'mavi otobüs' yalanları deşifre oldu işte gerçek yaşananlar
FETÖ'nün 'mavi otobüs' yalanları deşifre oldu işte gerçek yaşananlar
Bombardımanda ölen çocuğunun elini bırakmadı! Bir babanın en çaresiz anı
Bombardımanda ölen çocuğunun elini bırakmadı! Bir babanın en çaresiz anı
Mevziler kazıp ağır silahları yığdılar! Rejim güçleri ve PKK/YPG Suriye'de yan yana
Mevziler kazıp ağır silahları yığdılar! Rejim güçleri ve PKK/YPG Suriye'de yan yana
Dilan Polat ne iş yapıyor kaç yaşında Dilan Polat gerçek mesleği nedir?
Dilan Polat ne iş yapıyor kaç yaşında Dilan Polat gerçek mesleği nedir?
Abdullah Gül 'alarm zilleri çalıyor' uyarısı yapıp ekledi: Durum hiç iç açıcı değil....
Abdullah Gül 'alarm zilleri çalıyor' uyarısı yapıp ekledi: Durum hiç iç açıcı değil....
Sri Lanka'da devlet başkanı seçilen Wickremesinghe ant içti
Sri Lanka'da devlet başkanı seçilen Wickremesinghe ant içti
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK kritik gündemlerle toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK kritik gündemlerle toplanıyor