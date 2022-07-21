Sabah yazarı Mahmut Övür'den 'darbe' iddiası! 6'lı masanın 'sivil darbe' planı

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat partilerinin liderlerinin kurduğu 6'lı Masa'nın sivil darbe planı yaptıklarını yazdı. Övür, "Daha vahimi, önerileriyle mevcut başkanlık sistemini açık bir "sivil darbeye" dönüştürme hesapları." ifadelerini kullandı.

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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'den 6'lı Masa'ya 'darbe' suçlaması geldi. 6'lı masanın henüz aday belirlemediğini belirten Mahmut Övür, "Ortada umut verecek bir program olmadığı gibi 6 partiyi bir arada tutmak için uydurulan 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' konusunda da bir netleşme yok. Daha vahimi, önerileriyle mevcut başkanlık sistemini açık bir 'sivil darbeye' dönüştürme hesapları" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı 'talimatla' çalışacakmış

Mahmut Övür şöyle devam etti: "Çünkü bir yandan otoriterleştiğini ileri sürdükleri AK Parti iktidarına karşı "sivil" bir iktidar oluşturacaklarını söylüyorlar, öte yandan ortak cumhurbaşkanı adaylarının 6'lı masaya bağlı 'talimatla' çalışacağını... İktidar hırsı gözlerini o kadar bürümüş ki, kuracakları yapının ne anlama geldiği üzerinde düşünmüyorlar bile..."

Bürokrasiye atanacakların listesi şimdiden hazır!

6'lı masanın bürokrasiye atanacakların listesini şimdiden hazırladığını iddia eden Övür, "İster oyalama taktiği, isterse rekabet deyin, 6'lı masadaki adaylık kavgası bitmiş değil. Bırakın 6'lı masayı, daha CHP içinde bile İmamoğlu vazgeçmediği için adaylık gerilimi sürüyor." ifadelerini kullandı.