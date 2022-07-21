Çok az kaldı fena olacak! Meteoroloji ve uzman isim uyardı! Fön etkisi kavuracak bu iller dikkat harita kıpkırmızı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.