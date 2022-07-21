Çok az kaldı fena olacak! Meteoroloji ve uzman isim uyardı! Fön etkisi kavuracak bu iller dikkat harita kıpkırmızı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre birkaç ilde sağanak yağış görülecek. 5 günlük tahminlerde aşırı sıcaklar dikkat çekiyor. Bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi aşacak. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Termometreler çıldıracak. 5 günlük hava durumu haritası kıpkırmızı... Öte yandan 23 Temmuz itibari ile aşırı sıcakların etkili olacağı konuşuluyor. Özellikle Antalya için de bir uyarı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Bunun dışında tüm yurtta sıcaklar etkili olacak. Bugün Edirne-İzmir 37, Şanlıurfa 39, Batman 40, İstanbul 31, Iğdır 38 dereceyi görecek.
Antalya'da yaşayanlar dikkat!
Antalya için kritik uyarılar geldi. Önümüzdeki cumartesi, pazar, pazartesi günlerine dikkat! Uzman isim sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağını bildirdi. İç kesimlerden sahile doğru akan kuzeyli rüzgarların her 100 metrede sıcaklığı 1 derece arttırarak sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkartması bekleniyor.