Herkes bu işe girdi kilosu 180 TL! Bir ayda 1 milyon TL kazandırdı

Aktaş: "Bu yıl kilosu 180 TL olan kozanın cezbedici bir başka özeliği de kısa vadede iyi bir kazanç sağlamasıdır. Devletten çiftlik ve raf desteği aldık. Önümüzdeki yıl içinde kayıpları en aza indirebilmek için ilk üç yaş için besim evleri yapmak için çabalıyoruz.