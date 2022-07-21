Çok sayıda terörist öldürüldü! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!" paylaşımında bulunarak örgüte vurulan son darbeyi açıkladı.
Paylaşımın devamında, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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