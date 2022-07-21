BIST 2.518
DOLAR 17,68
EURO 18,00
ALTIN 955,94
HABER /  GÜNCEL

Çok sayıda terörist öldürüldü! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!" paylaşımında bulunarak örgüte vurulan son darbeyi açıkladı.

Paylaşımın devamında, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şişli'de otelden düşüp ölen kadın Rus model çıktı! Sofia'dan geriye bu fotoğraflar kaldı
Foto Galeri Şişli'de otelden düşüp ölen kadın Rus model çıktı! Sofia'dan geriye bu fotoğraflar kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dolar Merkez Bankası'nı beklerken çıldırdı! Gözler saat 14:00'teki faiz kararına çevrildi
Dolar Merkez Bankası'nı beklerken çıldırdı! Gözler saat 14:00'teki faiz kararına çevrildi
Meteoroloji 'Kavrulacağız' dedi İçişleri Bakanlığı harekete geçti 81 ile genelge
Meteoroloji 'Kavrulacağız' dedi İçişleri Bakanlığı harekete geçti 81 ile genelge
Şeref Oğuz'dan ürküten tahmin: Dolar 24 lira seviyesine görebilir
Şeref Oğuz'dan ürküten tahmin: Dolar 24 lira seviyesine görebilir
Diyarbakır'dan Avrupa'ya dev ihracat! Hedef 1 milyar dolar
Diyarbakır'dan Avrupa'ya dev ihracat! Hedef 1 milyar dolar
Cübbeli Ahmet Hoca'nın karısı Mine Ünlü kimdir, dini nikahlı eşi Büşra Mihrimah Ünlü'ye bakın!
Cübbeli Ahmet Hoca'nın karısı Mine Ünlü kimdir, dini nikahlı eşi Büşra Mihrimah Ünlü'ye bakın!
Almanlar tarafını belli etti: Türkiye'nin operasyon yapmasına karşıyız
Almanlar tarafını belli etti: Türkiye'nin operasyon yapmasına karşıyız
Cübbeli Ahmet Hoca'nın eşleri kaç tane biri resmi biri imam nikahlı eşleri kimler?
Cübbeli Ahmet Hoca'nın eşleri kaç tane biri resmi biri imam nikahlı eşleri kimler?
İtalya'da başbakan Mario Draghi istifa etti! Erken seçim göründü
İtalya'da başbakan Mario Draghi istifa etti! Erken seçim göründü
Zaho'da gerçekte ne oldu? Irak Dışişleri Bakanı koşa koşa gitti Türkiye'yi suçladı bir oyun dönüyor
Zaho'da gerçekte ne oldu? Irak Dışişleri Bakanı koşa koşa gitti Türkiye'yi suçladı bir oyun dönüyor
Aslı Ural kiminle evli eşi Osman Zühel kimdir, ne iş yapıyor?
Aslı Ural kiminle evli eşi Osman Zühel kimdir, ne iş yapıyor?