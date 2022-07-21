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Almanlar tarafını belli etti: Türkiye'nin operasyon yapmasına karşıyız

Almanlar tarafını belli etti: Türkiye'nin operasyon yapmasına karşıyız

ALMANYA Suriye'nin kuzeyine askeri harekat düzenlemeye hazırlanan Türkiye'nin güvenlik endişelerinde haklı olduğunu ancak böyle bir operasyonun bölgedeki koşulları daha da zorlaştıracağını ifade etti

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Almanya'da federal hükümet, Türkiye'yi Suriye'ye askeri operasyon düzenlememesi konusunda bir kez daha uyardı. Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünün konuya dair açıklamasında, "Bize göre böyle bir harekat, halihazırda zaten bölgede zor olan koşulları oradaki insanlar için daha da kötüleştirmekle kalmaz, aynı zamanda IŞİD'ın yeniden güçlenmesine de olanak sağlayabilir" ifadeleri kullanıldı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre açıklamada ayrıca, Türkiye'nin "haklı güvenlik endişelerine rağmen", bölgede bir güvenlik boşluğu oluşmaması konusunda sorumluluk taşıdığı dile getirildi.

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