1 yıl önce kardeşini kaybetmişti! Alişan'ın ölüm yıl dönümü paylaşımı yürekleri dağladı
Bir dönem Demet Akalın'la yaptığı sabah programıyla ekranlara gelen, şarkılarıyla hafızalara kazınan Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs sebebiyle kaybetmişti. Her fırsatta özlemini dile getiren, yeğenlerinin yanında olan ünlü türkücü kardeşinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım yaparak" Tam 1 yıl 1 aydır sesini duyamıyorum ve bir daha asla duyamayacağım. Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı..." notunu düştü...
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra sunucu kimliği ile de adından söz ettiren Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz yıl koranavirüse yakalanmış, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Entübe olan Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yummuştu. Kardeşini her fırsatta özlediğini dile getiren, yeğenlerini bir an olsun yalnız bırakmayan Alişan Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım yaparak "Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı..." dedi
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaşan şarkıcı, "Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı..." dedi
Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Entübe edilen Selçuk Tektaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
41 yaşında hayata veda eden iki çocuk babası Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.