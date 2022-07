1 yıl önce kardeşini kaybetmişti! Alişan'ın ölüm yıl dönümü paylaşımı yürekleri dağladı

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra sunucu kimliği ile de adından söz ettiren Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz yıl koranavirüse yakalanmış, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Entübe olan Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yummuştu. Kardeşini her fırsatta özlediğini dile getiren, yeğenlerini bir an olsun yalnız bırakmayan Alişan Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım yaparak "Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı..." dedi