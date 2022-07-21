Şişli'de otelden düşüp ölen kadın Rus model çıktı! Sofia'dan geriye bu fotoğraflar kaldı
ŞİŞLİ'de otelden düşerek hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu. O kadının Rusya'da modellik yapan Sofia Olifrenko olduğu öğrenildi. Rus modelden geriye bu fotoğraflar kaldı.
Şişli'de kaldığı otelden düşerek öldüğü iddia edilen kadının Rus vatandaşı Sofia Olifrenko (24) olduğu ortaya çıktı.
Olifrenko'nun kendisi gibi model olan eşi Istvan Sarkozy sosyal medya hesabından eşiyle çekindiği bir fotoğrafı paylaşarak "Beni gözyaşlarıyla ve kırık bir kalple bıraktın" yazdı.
Olaydan sonra gözaltına alınan F.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olifrenko'nun otele girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Olay, önceki gün gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. Otelde kalan Sofia Olifrenko'nun yüksekten düştüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.