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Şişli'de otelden düşüp ölen kadın Rus model çıktı! Sofia'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

Şişli'de otelden düşüp ölen kadın Rus model çıktı! Sofia'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

ŞİŞLİ'de otelden düşerek hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu. O kadının Rusya'da modellik yapan Sofia Olifrenko olduğu öğrenildi. Rus modelden geriye bu fotoğraflar kaldı.

Şişli'de otelden düşüp ölen kadın Rus model çıktı! Sofia'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

Şişli'de kaldığı otelden düşerek öldüğü iddia edilen kadının Rus vatandaşı Sofia Olifrenko (24) olduğu ortaya çıktı.

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Şişli'de otelden düşüp ölen kadın Rus model çıktı! Sofia'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

Olifrenko'nun kendisi gibi model olan eşi Istvan Sarkozy sosyal medya hesabından eşiyle çekindiği bir fotoğrafı paylaşarak "Beni gözyaşlarıyla ve kırık bir kalple bıraktın" yazdı.

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Şişli'de otelden düşüp ölen kadın Rus model çıktı! Sofia'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

Olaydan sonra gözaltına alınan F.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olifrenko'nun otele girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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Şişli'de otelden düşüp ölen kadın Rus model çıktı! Sofia'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

Olay, önceki gün gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. Otelde kalan Sofia Olifrenko'nun yüksekten düştüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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